Mahalle sakinlerinden polislere sürpriz kutlama

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıldönümü dolayısıyla Melikgazi ilçesinde bulunan Yıldırım Beyazıt mahallesi sakinleri; Muhtar Gonca Kaan öncülüğünde Şehit Mevlüt Kurt Polis Merkezi Amirliği'ne sürpriz ziyarette bulundu. Davul zurna eşliğinde polis merkezine gelen mahalleli, Karakol Amiri Başkomiser Mustafa Türkmen'i ve ekibini tebrik etti.

Başkomiser Türkmen de; sürpriz ziyarette emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

