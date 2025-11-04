Haberler

Mahalle Sakinlerinden Gürültüye Dikiş Makinesi Afişi
Aydın'ın Söke ilçesinde, gece saatlerinde dikiş makinesi kullanarak gürültü yapan bir şahsa mahalle sakinleri afişle uyarıda bulundu. Atatürk Mahallesi Muhtarı, sessizliğin korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Aydın'ın Söke ilçesinde mahalle sakinleri gece saatlerinde dikiş makinesi kullanarak gürültü yaptığı iddia edilen şahsı afişle uyardı.

Söke'nin Atatürk Mahallesi'nde gece sessizliğini bozan "dikiş makinesi" gündem oldu. Mahallenin Senar Sokak'ta bulunan sakinlerinden biri gürültü yapınca, sokak sakinleri bu kişiyi aramaya başladı. Mahalle sakinlerinden bir kişi sokağın başına, "Senar Sokak civarı bütün gece dikiş makinesi kullanan var. Ses ve çıkarmış olduğu seslerden ötürü rahatsızlık vermektedir. Bulunduğu takdirde idari para cezasına çarptırılacaktır" yazılı bir afiş yapıştırdı.

Atatürk Mahallesi Muhtarı Arda Canbul da sosyal medya hesabında bu afişin yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Muhtar Arda Canbul, "Atatürk Mahallesi Senar Sokak ve çevresinde gece geç saatlerde dikiş makinesi kullanımı nedeniyle çevreye rahatsızlık veren gürültülerle ilgili şikayetler alınmaktadır. Bir mahalle sakinimiz de bununla ilgili şikayetini panoya yazı asarak dile getirmiş. Unutmayalım ki hepimiz aynı mahallede yaşıyoruz. Gece saatlerinde sessizliği korumak, komşuluk hakkının en önemli gereğidir. 22.00 - 07.00 saatleri arasında yüksek ses çıkaran cihazların kullanımından kaçınalım" ifadelerini kullandı. Canbul, paylaşımına, "Gürültüye sebep olanlara idari para cezası uygulanabileceğini hatırlatırız" notunu da ekledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
