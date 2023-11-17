Mahalle Muhtarından her evin önüne oturma bankı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, kendi imkanlarıyla yaptırdığı oturma banklarını mahalledeki engelliler ve gazilerin evlerinin önleri ile çamaşırlık ve cami önlerine yerleştiriyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, kendi imkanlarıyla yaptırdığı oturma banklarını mahalledeki engelliler ve gazilerin evlerinin önleri ile çamaşırlık ve cami önlerine yerleştiriyor.

Önünde oturma bankı olmayan ev kalmayıncaya kadar bank yaptırmaya devam edeceğini söyleyen Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan," 3 yıl önce başlattığım mahallemizdeki engelliler ve gazilerin evlerinin önleri ile çamaşırlık ve cami önlerine oturma bankı yerleştirme çalışmalarının ardından son zamanlarda yaptırdığım bankları evlerin önlerine bırakıyorum. Şu ana kadar dağıtımını yaptığım oturma bankı sayısı 150'yi aştı. Söz verdiğim gibi mahallemizde önünde oturma bankı olmayan ev kalmayıncaya kadar bank yaptırmaya devam edeceğim" dedi. - KÜTAHYA