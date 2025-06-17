MAGİNDER'den Zeynel Abidin Türbesi Ziyareti

MAGİNDER'den Zeynel Abidin Türbesi Ziyareti
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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve ekibi, Zeynel Abidin Türbesi'ni ziyaret ederek manevi değerlere sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Ziyaret sırasında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi ilçesinde bulunan Zeynel Abidin Türbesi'ni ziyaret etti. Ziyarette birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıkarken, manevi değerlere sahip çıkmanın önemine dikkat çekildi.

Ziyaret sırasında konuşan Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Ergun Tuluk, MAGİNDER heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "MAGİNDER Başkanımız Salih Karademir'i sadece iş dünyasında değil, sosyal alanda da sıkça görmekteyiz. Sahadaki aktif çalışmaları ve toplumun her kesimiyle kurduğu güçlü bağlar bizleri mutlu ediyor. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Ziyaretin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten MAGİNDER Başkanı Salih Karademir ise, 2000 yılında üniversite sınavı öncesi bu türbede dua ettiğini ve sonrasında kazandığını belirterek, türbenin hayatındaki manevi yerini anlattı. Karademir, "Zeynel Abidin Türbesi, Malatya'nın manevi yapısında önemli bir yere sahip. Bu tür mekanlar toplumsal dayanışmayı artıran sembollerdir" dedi.

Karademir ayrıca, Zeynel Abidin Türbesi'nin farklı inanç gruplarını bir araya getiren birleştirici yönüne dikkat çekerek, "Başkanımız Ergun Tuluk'un burada yürüttüğü çalışmalar takdire şayan. Alevi ve Sünni vatandaşlarımızı bir araya getirerek kardeşlik bağlarını güçlendiriyor. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle bu tür mekanlara ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda MAGİNDER Başkanı Karademir, Ergun Tuluk'a anlamlı bir tablo hediye etti. İki başkan, Malatya'da birlik ve kardeşliğin pekişmesi için iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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