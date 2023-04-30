Adana'da maganda kurşunu kocayı öldürdü, eşini ağır yaraladı

Adana'da sokak ortasında iki grup arasında pompalı tüfekli çatışma çıktı. Silah seslerini duyup sokağa çıkan Hasan Önder maganda kurşununun isabet etmesiyle hayatını kaybederken, eşi Beşire Önder ise ağır yaralandı. Polis ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Saat: 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, sokakta iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruplar birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açmaya başladı.

ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDILAR

Silah seslerini duyup evinden dışarı çıkan Hasan Önder ve eşi Beşire Önder çatışmanın ortasında kalarak vuruldu. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı karı-kocayı ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralı Hasan Önder hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken eşinin ise ağır yaralı olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER KAYIPLARA KARIŞTI

Mahallede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.