Üye Girişi
Haberler
Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Aile hekimliklerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Sanık kürsüsüne gelen Nevzat Bahtiyar: Ben suçumu itiraf ediyorum
"Ben suçumu itiraf ediyorum"
Narin'in amcası Salim Güran: DEM'in yemek aracını köyden kovduk
Amca Salim Güran'dan duruşmaya damga vuran DEM Parti sözleri
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı

Mafya Babası Hadi Özcan'ın Cenazesi Sakarya'da Defnedildi

Mafya Babası Hadi Özcan'ın Cenazesi Sakarya'da Defnedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1994 yılında Kocaeli'de 3 kişinin öldürülmesinde azmettirici olarak yargılanan mafya lideri Hadi Özcan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dualarla toprağa verildi.

1994 yılında Kocaeli'de 3 kişinin öldürülmesinde azmettirici iddiasıyla yargılanan ve tutuklu bulunduğu Diyarbakır cezaevinde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden suç örgütü lideri Hadi Özcan, Sakarya'da toprağa verildi.

Kocaeli'de 30 yıl önce yeraltı dünyasında adı geçen ve dönemin kara kutusu olarak bilinen mafya babası Hadi Özcan; Nizamettin Keskin, Sürmeli Göçer ve Fehmi Göçer'in öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla yargılanıyordu. 75 yıl hapisle cezalandırılan Hadi Özcan, tutuklu bulunduğu Diyarbakır cezaevinde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. Özcan'ın cenazesi işlemleri sonrasında yakınlarına teslim edilerek Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde bulunan Soğuksu Camii'ne getirildi. Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazı sonrasında Özcan, vasiyeti üzerine 2 buçuk yaşındayken kaybettiği annesinin yanına defnedildi.

Öte yandan, cenazeye çok sayıda seveni katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Basın mensuplarının isteğine verdiği yanıt bomba
img

Borcunu isteyeme giden müşteriyi şoke eden an
img

Kerem'in takım arkadaşı da Galatasaray'a "Evet" dedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baykar 140 yıllık İtalyan devini satın aldı
Baykar, 140 yıllık İtalyan havacılık devini satın aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf
Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf! Herkes o ana kilitlendi
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Devlet memurları kanununda değişiklik yürürlüğe girdi
Devlet memurları kanunu değişti

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 27 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 27 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? 29 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Squid Game 2. sezon 2.bölüm izle! Türkçe dublaj, Türkçe altyazı HD, tek parça Squid Game 2. sezon 2. bölüm izleme linki AÖF FİNAL TARİHLERİ | AÖF final tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav takvimi 2025! 30 Aralık okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tatil açıklaması yaptı mı? Regaip Kandili ne zaman 2025? (Diyanet Dini Günler Takvimi) Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.