MadMax filminden esinlendi, kendi motosikletini yaptı

Artvin'in Arhavi ilçesinde kaporta ustası olan Tamer Günsel, Mad Max Filminden esinlenerek hurda malzemelerden el yapımı motosiklet yaptı.

Arhavi Sanayisinde Kaporta Ustası olan Tamer Günsel, hobi olarak ilgilendiği motosikletlerle eskiden izlediği Mad Max filminden de esinlenerek, kendi tasarımıyla hurda malzemelerden motosiklet yaptı.

Koç boynuzu, kuru kafa gibi aksesuar ve hurda malzemelerle yaptığı motosiklet görenlerin ilgisini çekerken, yöre halkı ilginç motosiklet ile fotoğraf çektiriyorlar.

"Kuru kafa, boynuzlar gibi malzemlerle tasarım yaptım"

Kaporta ustası olduğunu belirten Tamer Günsel, yaptığı motoru ile ilgili yaptığı açıklamada "Motor işiyle hobi olarak ilgileniyorum. Sanayideki hurda malzemeleri de kullanarak kendi tarzımı oluşturdum. Kuru kafa, boynuzlar gibi malzemlerle tasarım yaptım. Eskiden Mad Max diye bir film vardı ondan esinlendim. Bundan önce de el yapımı motorlar yaptım. Ahşap üzerine kullandığım malzemeler var, koltuğu, depoyu, şasesini kendim yaptım. Motoru da bu malzemelere göre seçtim. Çok fazla malzeme kullandım. Hepsini bir günde yapmıyorum. Duruyorum bakıyorum ne eklesem diye düşünüyorum. Yenisini kendimi iyi hissedersem 3 güne yaparım" dedi.

ABD'ye davet ettiler

"Bu bölgede bu tarz motor yapan yok" diyen Günsel "ABD ve Avrupa'da bu tarz motor yapanlar var pandemi öncesi festivalde ABD'den gelen misafirlerimiz vardı. Özel tasarım motorlar yaptıklarını belirterek beni ABD'ye davet ettiler. 15 bin TL'ye mal ettim. İşçiliği ile 30 bine mal olmuştur ama 100 bin lira bile verseler satmam. Benim için değeri çok yüksek" ifadelerini kullandı. - ARTVİN