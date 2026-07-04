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Madımak'ta Yaşamını Yitiren Asaf Koçak, Yerköy'de Anıldı

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Sivas Madımak Oteli'nde 1993'te yaşamını yitiren karikatürist Asaf Koçak, memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki mezarı başında anıldı. Anmada, mezarın yenilenerek anıt mezar yapılması kararlaştırıldı.

(YOZGAT) - Haber: Seyfi Çelikkaya

Sivas Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te yaşamını yitiren karikatürist Asaf Koçak, memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki mezarı başında anıldı. Anmada, Koçak'ın mezarının yenilenerek anıt mezar yapılması için fikir birliğine varıldı.

Sivas Katliamı'nın 33'üncü yılında düzenlenen anmalar kapsamında, karikatürist Asaf Koçak'ın yakınları ile Alevi kurumlarının temsilcileri Yerköy'de Koçak'ın mezarını ziyaret etti. Katılımcılar, mezar başında saygı duruşunda bulundu, mezarın çevresindeki otları temizleyerek su döktü.

Anmada, Koçak'ın mezarının yenilenmesi ve anıt mezar yapılması konusunda fikir birliğine varıldı. Anıt mezarın gelecek yılki anma programı öncesinde tamamlanması kararlaştırıldı.

"33 CAN KATLEDİLDİ"

CHP Kırşehir Çiçekdağı İlçe Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Sancak Yılmaz, mezar başında yaptığı konuşmada, "2 Temmuz 1993 yılında Sivas'ta gerici faşist güruh tarafından bir otel ateşe verilerek 33 tane can katledildi. Bu saldırı, laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan bir saldırıydı" dedi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe de Asaf Koçak'ın dünya çapında karikatürler çizen bir aydın olduğunu belirterek, "33 yıl geçmesine rağmen unutmadık ve 330 asır da geçse unutulmayacak. Asaf da diğer 32 arkadaşı da anılmaya devam edecek" diye konuştu.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Arslan, Koçak'ı unutturmamak ve adalet mücadelesini sürdürmek için her yıl anmaya devam edeceklerini söyledi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ise "Onların düşünceleri bize yol göstermeye devam ediyor. Onların izinden yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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