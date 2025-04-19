Madenli Mezrası'na Dönüş: 20 Yıl Sonra Kutlama

Barış ve huzur iklimi Madenli Mezrası'na bahar getirdi

-20 yıl sonra mezralarına dönmeyi halaylarla kutladılar

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak köyü Madenli Mezrası sakinleri, 20 yıl aradan sonra ilk kez köylerine dönmenin sevincini yaşadı.

Bölgede yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle yıllar önce göç ederek Hakkari merkezine yerleşen Madenli Mezrası sakinleri, huzur ve güven ortamının sağlanmasının ardından eski köylerini ziyaret etti. Hakkari Valiliği'nin özel izniyle gerçekleşen ziyaret, yıllardır köy hasreti çeken aileler için unutulmaz bir gün oldu. Hakkari Valisi Ali Çelik'in talimatıyla verilen özel izin sayesinde gerçekleşen bu anlamlı buluşma, duygusal anlara sahne oldu.

Köy meydanında halaylar çekilerek kutlanan buluşmada, vatandaşlar eski günleri yad etti. Yıllar sonra köyünü ziyaret eden İlhan Sayın, "Yaklaşık 20 yıldır köyümüzü görememiştik. Sayın Valimiz Ali Çelik'in izni ile bu fırsatı yakaladık. Buradaki mutluluğu kelimelerle tarif etmek gerçekten çok zor. Aileler burada halaylar çekerek sevinçlerini paylaştı, pancar topladı. Sayın Valimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Madenli Mezrası'na yapılan bu anlamlı ziyaret, bölge halkı için bir umut ışığı olurken, yıllardır süren hasretin de son bulmasına vesile oldu.