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Madde etkisiyle yere yığılan 17 yaşındaki çocuğun anları kamerada

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Samsun'da 17 yaşındaki bir çocuk, minibüs yolculuğunun ardından aldığı maddenin etkisiyle bir anda yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu hastaneye kaldırdı.

Aldığı maddenin etkisiyle bir anda yere yığıldı: O anlar kamerada

SAMSUN - Samsun'da 17 yaşındaki bir çocuk aldığı maddenin etkisiyle bir anda yere yığıldı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tren Garı önünde bulunan minibüs duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki bir çocuk, ilk olarak bindiği minibüste son durakta inmeyince şoför durumu 112'ye bildirdi. Minibüste hareketsiz yatan çocuk için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansa alınan çocuk uyandı ve tedaviyi kabul etmedi. Ambulanstan indikten sonra kaldırımda yürüyen çocuk bir anda yere yığıldı. Yerde hareketsiz şekilde yatan çocuk, tekrar ambulansa alınarak Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Madde etkisiyle yere yığılan 17 yaşındaki çocuğun anları kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Yerel
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