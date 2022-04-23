Lütfü Savaş'tan Çocuklara 23 Nisan Armağanı: Oyuncak Müzesi

İSTANBUL (ANKA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Oyuncak Müzesi'nin kurucusu şair-yazar Sunay Akın ile birlikte 'Oyuncak: Uygarlığın Mirası' müzesinin açılışını yaptı.

Sunay Akın'ın 20 yılda 40'ı aşkın ülkedeki antikacılardan ve açık arttırma yoluyla satın aldığı oyuncaklarla kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi'ndeki 400'den fazla oyuncak 2 ay boyunca EXPO 2021 Hatay'da olacak.

Başkan Savaş'ın özel çabalarıyla Hatay'a gelen müze, Savaş'ın çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı armağanı oldu.

Açılışta konuşan Savaş, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz, dünyada ilk defa çocuk bayramı ilan etmiş ve o günden bugüne çocuklarımız her 23 Nisan'da bu bayramı kutlamaktalar. Bugün belki size dünyadaki bütün çocukları getiremedik ama bütün çocukların oynarken mutlu olduğu en az 80 yıldan bu günümüze gelen oyuncaklardan esintiler getirdik. Sağ olsun üstadımız bu güne kadar İstanbul'da sergilediği oyuncak müzesinin en güzel eserlerini çocuklarımız için Hatay'a getirdi. Ben Sunay Akın'a büyün çocuklarımız adına canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

16 Mayıs 1914 günü Bandırma vapuru İstanbul'dan ayrılırken Mustafa Kemal Atatürk'ü görmek isteyen bir çocuğun hikayesini anlatan Sunay Akın, Atatürk'ün 14 yaşındaki çocuğa, "Bak çocuk bu vatan hepimizin ama daha çok siz gençlerin, vazgeçmek yok değil mi?" diyerek, vatanı çocuklara emanet ettiğini söyledi.

Açılışın ardından Lütfü Savaş, eşi Nazan Savaş, çocuklarla birlikte Sunay Akın'ın anlatımıyla müzeyi gezdi.

3 kuşağın da bir arada vakit geçirebileceği "Oyuncak: Uygarlığın Mirası" sergisi, 500 metrekarelik alanda beğeniye sunularak, bu zamana kadarki en kapsamlı sergi olma özelliğini elde etti.

Sunay Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel gösterilerini ise 23 Nisan Cumartesi günü EXPO 2021 Antakya, 24 Nisan Pazar günü ise Arsuz alanında sergileyecek.