Lüleburgaz'da Ramazan Ayı Boyunca 10 Bin Kişiye İftar Verildi

Lüleburgaz Belediyesi’nin bu yıl Ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programlarında 10 ayrı noktada toplam 10 bin kişiye iftar verildi. İftar buluşmalarında geleneksel orta oyunu Karagöz ve Hacivat da çocuklar için sahnelendi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin bu yıl Ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programlarında 10 ayrı noktada toplam 10 bin kişiye iftar verildi. İftar buluşmalarında geleneksel orta oyunu Karagöz ve Hacivat da çocuklar için sahnelendi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar etkinlikleri Erol Özgür Parkı'yla sona erdi. Her hafta farklı mahallelerde vatandaşla iftar sofralarında bir araya gelen Lüleburgaz Belediyesi 22 mahalleye ulaştı. İftar etkinliklerinde toplam 10 bin kişiye iftar verildi. İftar buluşmalarında geleneksel Türk orta oyunu Karagöz ve Hacivat da çocuklar için sahnelendi.