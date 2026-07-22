Louvre Müzesi'nde 88 milyon euroluk soygunun yapıldığı Apollo Galerisi yeniden açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde geçtiğimiz Ekim ayında 88 milyon euro (102 milyon dolar) değerindeki kraliyet mücevherlerinin çalındığı Apollo Galerisi, 9 ay sonra yeniden ziyaret açıldı.

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre'da 88 milyon euru değerindeki kraliyet mücevherlerinin çalınmasının ardından kapatılan Apollo Galerisi, 9 ay sonra ziyaretçilere yeniden açıldı. Ziyaretçiler, Louvre'un en ünlü tarihi mekanlarından biri olan Apollo Galerisi'nin gösterişli bir şekilde dekore edilmiş 17. yüzyıl iç mekanını bir kez daha inceleyebilecek. Ancak Louvre Müzesi Müdürü Christophe Leribault yaptığı açıklamada, galeride mücevherlerin sergilenmeyeceğini belirtti. Leribault, galerideki müzevherlerin müzenin başka bir yerine taşınacağını belirterek, "Bu, aynı zamanda bu galerinin muhteşem mimarisini ve dekorunu yeniden keşfetmek için de bir fırsat" dedi.

Fransa Kültür Bakanı Catherine Pegard ise açıklamasında, "İkonik eserlerin çalındığı o kötü gün unutulamaz ve bence unutulmamalıdır da. Bu, tüm dünya için bir travmaydı, günlerce herkes şok ve üzüntüsünü dile getirdi. Bu, sarsılmaz sandığımız bir yerin kırılganlığını keşfetmek ve diğer birçok yer gibi buranın da savunmasız olduğunu görmek açısından bizim için de bir travmaydı" ifadelerini kullandı.

Soygun

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim 2025'te gerçekleştirilen soygunda inşaat işçisi kılığına giren 2 hırsız, bir kamyonun yük asansörüyle 2'nci kata çıkıp bir pencereyi kırmış, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Vitrinleri taşlama makineleriyle parçalayan hırsızlar, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevheri çalmış, diğer 2 suç ortağının kullandığı motosikletlere binerek 7 dakika süren soygunun ardından olay yerinden kaçmıştı. Hırsızlar, kaçtıkları sırada 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüştü. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı. Soygunun ardından Fransız yetkililer, yıl sonuna kadar müzeye ek güvenlik önlemleri getirileceğini açıklamıştı. Hırsızlar soygundan yaklaşık 2 hafta sonra teker teker yakalanırken, tarihi eserler bulunamamıştı. Yılda yaklaşık 9 milyon kişinin ziyaret ettiği dünyanın en çok ziyaret edilen müzesindeki güvenlik zaafının ardından Müze Müdürü Laurence des Cars, Şubat ayında istifa etmişti.

Müzedeki güvenlik, yeni güvenlik kameraları ve izinsiz giriş önleme sistemlerinin eklenmesiyle artırıldı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı