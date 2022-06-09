LÖSEV'İN Afyonkarahisar'daki faaliyetleri değerlendirildi - Haberler

LÖSEV'İN Afyonkarahisar'daki faaliyetleri değerlendirildi LÖSEV Eskişehir İrtibat Ofisi İl Koordinatörü Yelda İlker ve ofis yetkilileri Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti. LÖSEV Eskişehir İrtibat Ofisi İl Koordinatörü Yelda İlker ve ofis yetkilileri Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Eskişehir İrtibat Ofisi İl Koordinatörü Yelda İlker ve ofis yetkilileri İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz'ı makamında ziyaret etti. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan ziyarette Eskişehir İl Koordinatörü Yelda İlker, LÖSEV çalışmaları bilgi verip kentte konuyla ilgili neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulundu. Müdür Korkmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Sağlık Müdürlüğü olarak gerek desteği vereceklerini söyledi. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Yerel Serhat Korkmaz Eskişehir Karahisar Yerel Haberler

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