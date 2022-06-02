Lösev Adıyaman'daki hastalarla bir araya geldi - Haberler

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Lösev Adıyaman'daki hastalarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Lösev Adıyaman'daki hastalarla bir araya geldi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) çalışmaları çerçevesinde Adıyaman ve ilçelerindeki lösemili çocukların ailelerini ziyaret ederek çeşitli yardımlarda bulundu.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) çalışmaları çerçevesinde Adıyaman ve ilçelerindeki lösemili çocukların ailelerini ziyaret ederek çeşitli yardımlarda bulundu.

Lösemi ve kanser tedavisi gören çocukları ile ailelerine tamamen ücretsiz tedavi, eğitim ve konaklama hizmetlerini sürdüren LÖSEV, çalışmalarına devam ediyor. İki günlük Adıyaman ve Kahta ziyaretlerinde ev ile kurum ziyaretleri yaparak, lösemili hastalara yardımlarını ileten LÖSEV Güneydoğu Bölge Sorumlusu Ceren Arslan ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Ayşenur Dinçer, Adıyaman'da yardımların devam edeceğini, yetişkin ve çocuk tüm kanser/lösemi hastalarının LÖSEV'den destek alabilmesi için kendilerine ulaşmasını istedi. Kurum ziyaretleri yapan LÖSEV, çalışmalarından ve hastalara yapılan yardımlardan bahsederek vakıf olarak çocuk ve yetişkin tüm hastalara bu süreçlerinde hem maddi, hem de ayni ve sosyal desteklerini ilettiklerini belirtti.

Hasta ve hasta yakınlarına seslenen LÖSEV Güneydoğu Bölge Sorumlusu Ceren Arslan, "Bu süreçte yalnız değilsiniz, Türkiye'nin her bir yanından bizlere başvuru yaparak yardımlarımızdan faydalanabilirsiniz. Ayrıca makbuz ile kapı kapı dolaşarak bağış isteyen kişilere de itibar etmeyin" diye konuştu. - ADIYAMAN

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