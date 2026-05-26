Haberler

Kocaeli polisinden lösemi hastası minik Halime'ye bayram sürprizi

Kocaeli polisinden lösemi hastası minik Halime'ye bayram sürprizi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de polis ekipleri, lösemi tedavisi gören 2 yaşındaki Halime Medine Yüzel'i evinde ziyaret ederek bayram hediyeleri verdi. Minik kızın mutluluğu yürekleri ısıttı.

Kocaeli'de polis ekipleri, lösemi tedavisi gören 2 yaşındaki Halime Medine Yüzel'i evinde ziyaret etti. Ekipleri karşısında gören minik kızın mutluluğu yürekleri ısıttı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde organize edilen anlamlı etkinlikte ekipler, İzmit ilçesi Serdar Mahallesi'nde yaşayan Yüzel ailesinin kapısını bayram sürpriziyle çaldı. Ziyarette, Toplum Destekli Polislik biriminin yanı sıra İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği personeli de hazır bulundu.

Karşılarında çok sayıda polisi gören minik Halime ve ailesi mutluluk yaşadı. Yüzel ailesiyle ilgilenen ekipler, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın selamları ile "geçmiş olsun" dileklerini ileterek çocuğa çeşitli bayram hediyeleri takdim etti.

Minik polis üniformasını giyen Halime, polis ablalarıyla evinin salonunda boyama kitabı da boyadı. Ayrıca akülü arabaya binen Halime, polis memurlarının eşliğinde sokağa çıkarak tur attı. Mahalle sakinleri de minik kızın heyecanına ortak oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile ilgili başvurusunu yaptı
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerinin keyfini yerine getirecek dev indirim geliyor
Türkiye'de saç ektiren turistin yaşadığı değişim dikkat çekti

Türkiye'ye geldi, bambaşka birine dönüştü
''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor

Bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye adını ezbere biliyor
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı

5 yıl Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'a transfer oldu
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı