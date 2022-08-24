Üye Girişi
Haberi Paylaş

Londra'da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

Yerel Haberler

Londra'da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcak havada serinlemek isteyen çocukların adresi Victoria ve Albert Müzesi'nin önündeki süs havuzu oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcak havada serinlemek isteyen çocukların adresi Victoria ve Albert Müzesi'nin önündeki süs havuzu oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Kentte sıcaktan bunalan aileler, yeşil alanlara akın etti. Çocuklar ise Victoria ve Albert Müzesi'nin önündeki sus havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Londra'da bulunan bazı süs havuzları ise su tasarrufu gerekçesiyle boşaltıldı.

İngiltere hükümeti geçtiğimiz haftalarda kırmızı alarm verirken, birçok parkın çimleri de sıcak havanın etkisiyle kurumuştu. İngiltere'de sıcaklıklar ilk kez Temmuz ayında 40 derecenin üzerine çıkmıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Victoria Ve Albert Müzesi England Londra Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title