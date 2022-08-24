Londra'da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcak havada serinlemek isteyen çocukların adresi Victoria ve Albert Müzesi'nin önündeki süs havuzu oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcak havada serinlemek isteyen çocukların adresi Victoria ve Albert Müzesi'nin önündeki süs havuzu oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Kentte sıcaktan bunalan aileler, yeşil alanlara akın etti. Çocuklar ise Victoria ve Albert Müzesi'nin önündeki sus havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Londra'da bulunan bazı süs havuzları ise su tasarrufu gerekçesiyle boşaltıldı.

İngiltere hükümeti geçtiğimiz haftalarda kırmızı alarm verirken, birçok parkın çimleri de sıcak havanın etkisiyle kurumuştu. İngiltere'de sıcaklıklar ilk kez Temmuz ayında 40 derecenin üzerine çıkmıştı. - LONDRA