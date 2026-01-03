Haberler

Silivri'de şiddetli lodosa aldırış etmeyen bir vatandaş denize girdi: O anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silivri'de bir vatandaş, şiddetli lodos ve yüksek dalgalara aldırış etmeden denize girdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve izleyenleri hayrete düşürdü.

Silivri'de bir vatandaş, lodosa aldırış etmeden denize girdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da lodos etkisini gösterirken, Silivri Parkköy mevkiinde, öğle saatlerinde bir vatandaş denize girdi. İlginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde dalgaların şiddetli olduğu, vatandaşın rüzgara ve dalgalara aldırış etmeden denize girip yüzdüğü ve canını tehlikeye attığı anlar yer aldı. Şans eseri adam sağ salim kıyıya varırken, o anlar görenleri hayrete düşürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek

Venezuela'daki Türk vatandaşı: Maduro asıl darbeyi içeriden yiyecek