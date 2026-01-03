Silivri'de şiddetli lodosa aldırış etmeyen bir vatandaş denize girdi: O anlar kamerada

Silivri'de bir vatandaş, lodosa aldırış etmeden denize girdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da lodos etkisini gösterirken, Silivri Parkköy mevkiinde, öğle saatlerinde bir vatandaş denize girdi. İlginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde dalgaların şiddetli olduğu, vatandaşın rüzgara ve dalgalara aldırış etmeden denize girip yüzdüğü ve canını tehlikeye attığı anlar yer aldı. Şans eseri adam sağ salim kıyıya varırken, o anlar görenleri hayrete düşürdü. - İSTANBUL