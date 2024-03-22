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Liseler ve ortaokullar arasında münazara etkinliği düzenlendi

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Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda liseler ve ortaokullar arası düzenlenen "Tartışarak Anlaşıyoruz" adlı münazara etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, kendini ifade etme, tez üretme ve tez çürütme gibi becerilerini geliştirmelerini hedefleyen etkinlik, öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yapılan münazarada lise grubu öğrencileri "Uygarlığın gelişmesinde bilim önemlidir / sanat önemlidir." tezini tartışırken ortaokul grubu öğrencileri "Hayatı öğrenmenin en iyi yolu kendi tecrübelerine göre hareket etmektir / arkadaş ve aile tavsiyelerine göre hareket etmektir." tezini tartıştılar.

Jüri üyeleri münazarayı, "Konuyu hakimiyet, vurgu ve tonlama ile örneklerle ikna yeteneği, beden dilini doğru ve etkili kullanma" gibi başlıklar altında değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda ise "Uygarlığın gelişmesinde bilim önemlidir." tezini savunan grup ile "Hayatı öğrenmenin en iyi yolu arkadaş ve aile tavsiyelerine göre hareket etmektir." tezini savunan öğrenciler birinci oldular. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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