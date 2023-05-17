Lise öğrencilerinden depremzedeler yararına etkinlik

Mersin'de Nihal Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul idaresinin desteği ile depremzedeler yararına panayır düzenledi.

Mersin'de Nihal Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul idaresinin desteği ile depremzedeler yararına panayır düzenledi.

Merkez Toroslar ilçesindeki okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe, öğrenci velileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 'Meslek liseleri hayata dokunuyor' projesi çerçevesinde, Hayvanları Koruma Kulübü ve Kütüphanecilik Kulübü öğrencilerinin işbirliğinde, okul idaresinin desteği ile düzenlenen etkinlik, adeta bir şenlik havasında geçerken, elde edilen gelirin Adıyaman ve Hatay'daki depremzedelere gönderileceği belirtildi.

Ekinlikte konuşan Okul Müdürü Müjde Dolat, "6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından dayanışma kültürünü gençlerimize aşılamak, onlara emeğin ve bir arada olmanın kıymetini göstermek için depremzedeler yararına bu etkinliği düzenledik" dedi. - MERSİN