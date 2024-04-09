Likya Çocuk Korosu'ndan polislere anlamlı klip

MUĞLA - Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri ve öğrencilerin oluşturduğu Likya Çocuk Korosu, türküler eşliğinde Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yılı nedeniyle klip hazırladı.

Fethiye'de polis ekipleri ile çocuk korosunun seslendirdiği "7 Bölge 7 Türkü" projesi büyük beğeni topladı. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve öğrencilerin oluşturduğu Likya Çocuk Korosu ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yılı nedeniyle klip hazırladı. Fethiye'nin tarihi ve turistik mekanlarında yapılan çekimlerde öğrenciler 'Ben seni Sevdiğimi', 'Gide gide bir söğüde dayandım', 'Uyan Sunam Uyan', 'Kahveyi kavururlar' türkülerini seslendirdi. Klipte bazı polisler de türkülere eşlik ederken, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu ise geçmişte polis müdürü olan merhum babası Mevlüt Dadaşoğlu'na ait 'Polis Kardeş' isimli şiiri seslendirdi.