Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

Milli sporcu ve babasının öldüğü faciada ilk gözaltı
CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

CHP, Cumhurbaşkanı adayını oy birliğiyle kararlaştırdı
Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı

İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak

RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de günlerce yayın duracak

Leylekler Baharın Müjdecisi Olarak Tavşanlı'da Görüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, baharın müjdecisi leylekler göç ederken görüntülendi. Leyleklerin gelişinin baharın geldiğinin sembolü olduğu ifade edildi.

Baharın müjdecisi leylekler Tavşanlı'da görüldü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler göç ederken görüntülendi.

Yüzyıllardır baharın gelişinin sembolü olarak kabul edilen leyleklerin gökyüzündeki ahenkli uçuşu, ilçe sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Leylekleri gören Tavşanlılı vatandaşlardan İsmail Kırtaş, duygularını, "Leylekler yüzyıllardır baharın geldiğini sembolleştiren bir simgedir. Az önce göç halinde olan leylekleri gördük. Anlaşılıyor ki kışı atlattık ve bahar geldi. Bu insanlığa hayırlı olsun. İnşallah hayattaki her şeyimiz de bu leyleklerin gelişi kadar güzel olur." şeklinde dile getirdi.

Leyleklerin gelişi, Tavşanlı'da baharın coşkusunu artırırken, vatandaşlar yeni umutlarla dolu günlerin başlangıcını müjdeleyen bu güzel manzarayı ilgiyle izledi. Leyleklerin sıcak iklimlere doğru gerçekleştirdikleri bu uzun yolculuk, doğanın döngüsünün ve mevsimlerin değişiminin en belirgin işaretlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title