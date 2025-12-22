Haberler

Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Uykusunda ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Leyla Mizrahi, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılanlar, yakınlarının acısını paylaştı.

Uykusunda geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Leyla Mizrahi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cezane töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Galatasaray Kulubü'nün eski yöneticilerinden ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi, hayatını kaybetti. Uykusunda hayatını kaybeden Mizrahi için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bir cezane töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da aralarında bulunduğu genç kadının aile yakınları ve sevenleri katıldı. Yakınları, 5 ay önce anne olduğu öğrenilen Leyla Mizrahi'nin tabutu başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Leyla Mizrahi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

