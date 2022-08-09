Leyla Atakan'ın Hayatı, Avrupa'da Yankı Uyandırdı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen ve merhum başkan Leyla Atakan’ın hayatını konu alan 'Leyla Hanım' belgesel filmi, festival yolculuğuna devam ederken; filme bir ödül de Berlin’den geldi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle hayata geçirilen ve merhum başkan Leyla Atakan'ın hayatını konu alan 'Leyla Hanım' belgesel filmi, festival yolculuğuna devam ederken; filme bir ödül de Berlin 'den geldi. Türkiye'nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatını konu alan 'Leyla Hanım' belgesel filminin festival yolculuğu devam ediyor. 'Leyla Hanım' belgesel filmi ilk olarak 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Organizasyon Komitesi Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Ardından IFA İstanbul Film Ödülleri'nde boy gösteren Leyla Hanım filmi, En İyi Türk Belgesel Sinema Filmi ödülünü aldı. "EN İYİ YÖNETMEN" İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle hayata geçirilen, yönetmenliğini ve senaristliğini İlke İşisağ'ın üstlendiği dökü-drama türündeki belgesel filme son ödül Berlin 'den geldi. Filmin yönetmeni İlke İşisağ, Berlin Indie Film Awards'ta uzun metraj belgesel dalında 'En İyi Yönetmen' ödülünün sahibi oldu. ANKA / Yerel Fatma Kaplan Hürriyet Leyla Atakan Berlin Yerel Haberler

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