Lapseki panayırı dolu dolu geçti Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren panayır dolu dolu geçti.

Lapseki panayırı dolu dolu geçti

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren panayır dolu dolu geçti.

Lapseki Belediyesi Geleneksel Panayırı 17 Ağustos'ta Yeni Kordon Mevkiinde başladı. Belediye personeli tarafından hazırlanan 500 peronda toplam 300 panayır esnafı tezgah açtı. Panayırda yetişkin ve çocuklar için oyun ve eğlence alanları renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar ve gençler, geleneksel panayırda birbirinden eğlenceli aktiviteler, sportif faaliyetler ve geleneksel çocuk oyunlarıyla eğlenceli zamanlar geçirdi.

Vatandaşlar, giyimden ayakkabıya, tuhafiyeden, züccaciye ürünlerine kadar her şeyi rahatlıkla ve uygun fiyatla buldu. Çeşitli etkinliklerle de renk katılan panayırda hem esnaf hem vatandaşlar doyasıya eğlendi.