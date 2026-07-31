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Lapseki’de köy yolları asfalt çalışmaları devam ediyor

Lapseki’de köy yolları asfalt çalışmaları devam ediyor
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Çanakkale’de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce il geneli köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarına devam ediliyor.

Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce il geneli köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarına devam ediliyor. Lapseki ilçesi Kızıldam Grup Yolu'nda çalışmalar başladı.

Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce kırsalda yaşayan vatandaşların güvenli ve konforlu seyahat edebilmeleri için köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarına devam ediliyor. Lapseki ilçesi Kızıldam Grup Yolu'ndaki 14,5 kilometrelik kısmını çalışmalar başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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