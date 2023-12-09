Lapseki'de Kilit Parke Taş Döşeme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından Süleyman Paşa Mahallesi'nde kilit parke taş döşemesi hızla devam ediyor.

Lapseki Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Süleyman Paşa Mahallesi Gülpembe Sokak'ta kilit parke taş döşemesi hızla sürüyor.

Kilit parke taş döşemesinin yapıldığı bölgeye Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt ve Fen İşleri Müdürleri ile birlikte giden Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, kilit parke taş döşemesinin yapıldığı bölgede inceleme yaparak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Eyüp Yılmaz, "Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Kökez mevkiinde bulunan bölgelerde oldukça yeni yerleşim ve fazla inşaat var. Yapıların bittiği bölgede alt yapının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmasına hız veriyoruz. Bölgedeki üst yapı kilit parke taş döşeme çalışması hava şartları müsait olduğu takdirde ekiplerden aldığımız bilgi doğrultusunda kısa zamanda tamamlanacağı bilgisini verdiler" dedi. - ÇANAKKALE