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KYK'dan Bartın Yurdu Asansörü Hakkında Açıklama

KYK'dan Bartın Yurdu Asansörü Hakkında Açıklama
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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Bartın'daki M. Rıfat Efendi Yurdu'nda asansörün düştüğü iddialarını yalanladı ve öğrencinin durumunun normal olduğunu belirtti.

Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), Bartın'da M. Rıfat Efendi Yurdu'nda asansörün düştüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bartın'da Mehmet Rıfat Efendi Erkek Yurdu'nda asansörün düşmediğini, normal şekilde kata indiğini ve öğrencinin indikten sonra herhangi bir panik yaşamayıp şikayette bulunmadığını bildirdi. Açıklamada, "Söz konusu haberde yer alan Bartın yurdunda asansörün daha önce de düştüğü ve bir öğrencinin yaralandığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Yurt asansörlerimizin tüm teknik kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. Yurtlarımızda öğrencilerimizin güvenliği ve konforu her zaman birinci önceliğimizdir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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