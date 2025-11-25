Haberler

Kuzular Minik Yusuf'u Yiyor Mu? Eskişehir'de Eğlenceli Anlar

Kuzular Minik Yusuf'u Yiyor Mu? Eskişehir'de Eğlenceli Anlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaşayan Orhun Topkaya'nın 3 yaşındaki oğlu Yusuf Alp, etrafını saran kuzularla eğlenceli anlar yaşadı. Kuzuların simitinden parça koparması üzerine 'Kuzular beni yiyorlar' yanıtı gülümsemelere neden oldu.

Eskişehir'de kuzuların arasında kalan minik çocuğun babasına verdiği "Kuzular beni yiyorlar" cevabı gülümsetti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurca Mahallesinde yaşayan Orhun Topkaya, çiftçilik ve hayvancılık yaparak hayatını sürdürüyor. Topkaya'nın minik Yusuf Alp isimli 3 yaşındaki oğlunun başına geçtiğimiz günlerde tebessüm ettiren bir olay geldi. Koyunlarını ağıla süren Orhun Topkaya'nın oğlunun etrafını çeviren kuzular, 24 Kasım'da 3 yaşına basan Yusuf Alp'in elindeki simitten parça koparıp, çocuğun yüzünü yaladı. O anları kaydeden babası Orhun Topkaya ise kahkahalar içinde kaldı. Oğluna, "Kuzular ne yapıyor sana?" sorusuna minik Alp, "Kuzular beni yiyorlar" cevabını vermesi yüzleri gülümsetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Domenico Tedesco, oyuncularına o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum

Futbolculara o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum
Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor

Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.