Kuzular Minik Yusuf'u Yiyor Mu? Eskişehir'de Eğlenceli Anlar

Eskişehir'de kuzuların arasında kalan minik çocuğun babasına verdiği "Kuzular beni yiyorlar" cevabı gülümsetti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurca Mahallesinde yaşayan Orhun Topkaya, çiftçilik ve hayvancılık yaparak hayatını sürdürüyor. Topkaya'nın minik Yusuf Alp isimli 3 yaşındaki oğlunun başına geçtiğimiz günlerde tebessüm ettiren bir olay geldi. Koyunlarını ağıla süren Orhun Topkaya'nın oğlunun etrafını çeviren kuzular, 24 Kasım'da 3 yaşına basan Yusuf Alp'in elindeki simitten parça koparıp, çocuğun yüzünü yaladı. O anları kaydeden babası Orhun Topkaya ise kahkahalar içinde kaldı. Oğluna, "Kuzular ne yapıyor sana?" sorusuna minik Alp, "Kuzular beni yiyorlar" cevabını vermesi yüzleri gülümsetti. - ESKİŞEHİR