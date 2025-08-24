Kuzey Kore, Yeni Hava Savunma Füzelerini Test Etti

Kuzey Kore, Yeni Hava Savunma Füzelerini Test Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore, lider Kim Jong-Un'un denetiminde geliştirdiği iki yeni hava savunma füzesini test etti. Denemelerin başarılı olduğu ve füzelerin üstün muharebe kabiliyeti sergilediği belirtildi.

Kuzey Kore, geliştirdiği 2 yeni hava savunma füzesini lider Kim Jong-Un'un denetiminde test etti.

Kuzey Kore'den, ABD ve Güney Kore'nin bölgede sürdürdüğü ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na gözdağı niteliğinde bir hamle geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, geliştirilen 2 yeni hava savunma füzesi, lider Kim Jong-Un'un denetiminde test edildi. Denemelerin başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan testler, yeni füze sistemlerinin çeşitli hava hedeflerine hızlı müdahale konusunda üstün muharebe kabiliyetine sahip olduğunu ve füzelerin çalışma mekanizmalarının benzersiz ve özel bir teknolojiye dayandığını ortaya koydu" ifadelerine yer verildi. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye: Plakasını gören bir daha baktı

Erdoğan'a sürpriz hediye: Plakasını gören bir daha baktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli: Kimse Cumhur İttifakı'na nifak sokamayacak, ittifak Türkiye'nin güvencesidir

Cumhur İttifakı'nda kriz iddiası: Bahçeli sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.