Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki İsviçre Diplomatik Temsilciliği'nin başkanı Sylvain Astier'i istenmeyen kişi (persona non grata) ilan ederek 48 saat içinde ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.

İsviçre'nin Kuzey Kore'deki Songdowon Uluslararası Çocuk Kampı'nı yaptırım kapsamına alması Pyongyang ve Bern arasında krize neden oldu. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki İsviçre Diplomatik Temsilciliği'nin başkanı Sylvain Astier'in istenmeyen kişi (persona non grata) ilan edildiği bildirildi. Bakanlığın Avrupa Dairesi Genel Müdürü Pak Hyon Su'nun Astier'i çağırarak 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istediği kaydedildi. Astier'e ayrıca İsviçre Diplomatik Temsilciliği'nin kapatılmasını talep eden bir muhtıra verildiği aktarıldı.

İsviçre, çocuk kampına yaptırım uygulamıştı

Kuzey Kore'nin doğusundaki Wonsan kentinde bulunan ve yabancı gençlere konaklama imkanı ile eğitim ve kültürel değişim programları sunan Songdowon Uluslararası Çocuk Kampı, Rusya'nın Ukrayna'dan kaçırdığı çocukların burada ağırlandığı ve ideolojik eğitime tabi tutulduğu iddiaları ile gündeme gelmişti. İsviçre, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ardından kampı kendi yaptırım listesine dahil etmişti.

Kuzey Kore yönetimi karara sert tepki göstermişti

Söz konusu karar, Kuzey Kore yönetiminin sert tepkisine neden olmuştu. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong dün yaptığı açıklamada, Bern yönetiminin adımını "açık düşmanca bir eylem" ve "egemenlik ihlali" olarak nitelendirmişti. Kim, İsviçre Diplomatik Temsilciliği'nin faaliyetlerine son verilmesi için girişimde bulunacağını belirterek, "Dışişleri Bakanlığımıza, Pyongyang'daki İsviçre Diplomatik Temsilciliği'nin faaliyetlerine son verilmesi konusunu titizlikle incelemesi ve gerekli adımı atması yönünde tavsiyede bulunacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Ekim ayında açılmıştı

İsviçre, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini 1974 yılında kurmuş, ancak burada büyükelçilik bulundurmak yerine 1997'de insani yardım odaklı faaliyet gösteren bir ofis açmıştı. Bu ofis Covid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de kapatılmıştı. Ekim 2026'da ise Pekin Büyükelçiliği'ne bağlı olarak siyasi diyalog yürütmek üzere yeni formatta bir İsviçre Diplomatik Temsilciliği açılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı