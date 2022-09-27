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Kuzey çevreyolunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Yerel Haberler

Kuzey çevreyolunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Adıyaman Belediyesi tarafından Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi bağlantısında gerçekleştirilen yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi bağlantısında gerçekleştirilen yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sorumlulardan bilgi aldı. İncelemeler sonunda kısa bir bilgi veren Başkan Kılınç, "Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki Organize Sanayi-Küçük Sanayi Sitesi-Gölbaşı Karayolu bağlantısını sağlayacak Kuzey Bağlantı yolunda incelemelerde bulunduk. Şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyor, yol ağımızı genişletiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Organize Sanayi Bölgesi Fen İşleri Müdürlüğü Süleyman Kılınç Adıyaman Yerel Haberler

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