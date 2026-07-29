Kuyucak’ta Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine seminer

Kuyucak İlçe Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kursları kapsamında öğrencilere yönelik düzenlenen rehberlik ve eğitim seminerlerinde, mahremiyet bilincinden çevre ahlakına, dijital farkındalıktan aile içi sorumluluklara kadar birçok konuda bilgilendirme yapıldı.

Kuyucak İlçe Müftülüğü, Yaz Kur'an Kursları kapsamında çocukların milli, manevi ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Süleyman Özdemir tarafından Beşeylül Mahallesi Camii'nde eğitim gören öğrencilere yönelik rehberlik ve eğitim semineri düzenlendi.

Seminerlerde öğrencilere, mahremiyet bilinci, arkadaşlık bilinci ve akran nezaketi, çevre ahlakı, teknolojinin bilinçli ve güvenli kullanımı ile aile içindeki sorumluluklar konularında bilgiler aktarıldı. Eğitimlerde çocukların kişisel sınırlarını koruma, özel hayata saygı, doğayı koruma, dijital ortamları güvenli kullanma ve aile içindeki görevlerini yerine getirme konusunda farkındalık kazanmaları hedeflendi.

Kuyucak İlçe Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, çocukların geleceğe donanımlı bireyler olarak hazırlanmasına yönelik seminerlerin devam edeceği belirtilerek, eğitimi gerçekleştiren Din Hizmetleri Uzmanı Süleyman Özdemir'e, din görevlilerine, Kur'an kursu öğreticilerine ve programa ilgi gösteren öğrencilere teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı