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Kuyucak'ta Okul Kantinleri ve Anaokulları Denetlendi

Kuyucak'ta Okul Kantinleri ve Anaokulları Denetlendi
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri okul kantinleri ve anaokullarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde gıda güvenliği, hijyen standartları ve gıda malzemelerinin tazeliği kontrol edildi. Velilerin de sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmesi gerektiği vurgulandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı dolayısıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler okul kantinleri ile anaokullarının mutfak ve yemekhanelerinde denetim gerçekleştirdi.

Öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik beslenme şartlarında eğitim almasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, yetkililer gıda güvenliği, hijyen standartları ve gıda malzemelerinin tazeliğini titizlikle kontrol etti. Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çocukların sağlıklı beslenmesi için bu tür denetimlerin önemine dikkat çekerek, kontrollerin devam edeceğini duyurdu. Ayrıca, velilerin de okul kantinlerinde sunulan gıdaları takip etmeleri ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmeleri gerektiği vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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