Kuyucak'ta Bilişim ve Teknoloji Fuarı'nda Trafik Bilinci Eğitimi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen Bilişim ve Teknoloji Fuarı, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında önemli bir farkındalık çalışmasına ev sahipliği yaptı. Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri tarafından fuarı ziyaret eden öğrenci, öğretmen ve vatandaşlara yönelik kapsamlı bir trafik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Etkinlikte ilçe protokolünün yanı sıra 450 öğrenci, 30 öğretmen ve çok sayıda vatandaş trafik standını ziyaret etti. Jandarma ekipleri tarafından katılımcılara; trafik kuralları ve trafikte doğru hareket tarzları, motosiklet kullanırken kask takmanın hayati önemi, traktörlerde ROPS demiri ve reflektör kullanımının gerekliliği, Önce Yaya eğitimi, okul servislerinde güvenli inme-binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri takmanın önemi, yaya ve okul geçitlerinde dikkat edilmesi gerekenler ile trafikte görünürlük konularında bilgilendirme yapıldı. Trafik standını ziyaret eden tüm katılımcılara Türk bayrağı hediye edilirken, etkinlik alanında yiyecek ve içecek ikramında da bulunuldu. Yetkililer, bu tür faaliyetlerle çocuklarda ve toplumda trafik bilincini artırmayı hedeflediklerini belirterek, eğitici etkinliklerin yıl boyunca süreceğini ifade etti. - AYDIN