Kuyucak Belediyesi, bayramlaşma töreni düzenledi

Aydın Kuyucak Belediyesi tarafından Kuyucak Belediyesi Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri Düğün Salonu'nda Ramazan Bayramı bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşma programına İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, Ak Parti İlçe Teşkilatı, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye personelleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Ertürk, bayramlaşma programında yapmış olduğu konuşmada "Pandemi süreci bizleri birbirimizden uzaklaştırdı. Bayramlaşma programlarınızı yapamadık. Şükür ki bugün hep beraberiz. Bayramlar yakınlaşma demek. Sevginin ve hoşgörünün ön plana çıktığı güzel günler demek. Ramazan boyunca ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Şehit ve gazi ailelerimizle, öksüz ve yetim çocuklarımızla biraraya geldik. Ramazan'da yaptığımız ibadetlerle Allah'a bir nebze yaklaşabildiysek ne mutlu bizlere. Allah, tüm ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın, ülkemize zeval vermesin inşallah. Bayramlaşma programımıza katılan siz değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyor aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun" dedi.

Gerçekleştirilen bayramlaşma programının ardından Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, Ak Parti İlçe Teşkilatı ve meclis üyeleri ile birlikte Bucak Mahallesi'nin kahraman şehidi Nasuh Yılmaz'ın ailesini ziyarette bulundular.

Kuyucak'ta bayramlaşma programı Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Pamukören Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Horsunlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki bayramlaşma programları ile son buldu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel