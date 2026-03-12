Haberler

Kuveyt'teki bir binaya İHA saldırısı: 2 yaralı

Güncelleme:
Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki bir konut binasına düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 2 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırının İran tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki bir konut binasını hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud Abdülaziz el-Atvan, şafak vakti ülkenin güneyindeki bir konut binasına İHA saldırısı yapıldığını açıkladı. el-Atvan, saldırıda 2 kişinin yaralandığını ve yaralıların tedavisinin sürdüğünü ifade etti. Kuveyt basını saldırı sonrasında binada yangın çıktığını duyururken, bazı sosyal medya paylaşımlarında hedef alınan binada ABD askerlerinin kaldığı iddia edildi.

Çok sayıda füze ve İHA ile saldırı yapılmıştı

Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, ülkenin savunma sistemlerinin çok sayıda füze ve İHA saldırısına karşı harekete geçtiği bildirilmişti. Düşman unsurlardan kaçının önlendiği belirtilmemişti. - KUVEYT

