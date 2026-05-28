Kuveyt'e füze ve İHA saldırıları yapıldı

Kuveyt ordusu, ülkenin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi olduğunu duyurarak hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

ABD'nin İran'ın Bender Abbas şehrine yönelik son saldırılarının yankıları sürerken, Körfez bölgesinde güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. Kuveyt ordusu, ülkenin yeni füze ve İHA saldırılarına uğradığını açıkladı. Duyulacak patlama seslerinin düşman unsurları önleme çabalarının sonucu olduğu belirtilerek, vatandaşlara güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı. Saldırıların kaçının önlendiği ya da herhangi bir zarara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı