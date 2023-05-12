Kuva-yi Milliye Kahramanı İbrahim Ethem Akıncı anıldı

Milli mücadele dönemi Demirci kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı vefatının 73 yılında dualarla anıldı. 3. Müfreze Kültür ve Sanat Derneği ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlik ile Sındırgı ilçe mezarında bulunan İbrahim Ethem Akıncı'nın kabri öğrencilerle birlikte ziyaret edildi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen lokma hayrı sonrasında İbrahim Ethem Akıncı'nın hayatı ve çeşitli şiirler okundu. 3. Müfreze Kültür ve Sanat Derneği Mustafa Ertek tarafından kaleme alınan ve bestelenen İbrahim Ethem Akıncı şarkısı da seslendirildi.

Kaymakam Akıncı 73 yıl önce vefat etti.

3. Müfreze Kültür ve Sanat Derneği Mustafa Ertek " Bu gün 11 Mayıs ve biz dernek olarak Kurtuluş savaşı kahramanımız İbrahim Ethem Akıncı'nın vefatın 73.yıl dönümü dolayısıyla bu gün burada meydan da lokma hayrı için toplandık. Kendisi hakkında bilgiler verdik müfrezeleri ve onun arkadaşları, yol arkadaşları hakkında bilgiler verdik. Önce mezar ziyareti ile başladık, oraya gittik dualarımızı okuduk sonraya buraya geldik insanlarımıza bu günün önemini anlata bilmek için burada toplandık ve lokma hayrı yaptık. Bu önemli kahramanın önce Sındırgı sonra ege ve en sonda ülkemizde yeterince bilgilendirilmesi için mücadele etmektir. Çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR