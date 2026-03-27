KUTSO'nun 'Mart Ayı Meclis Toplantısı' gerçekleştirildi

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Mart ayı meclis toplantısı, ticarette finansal planlama ve süreçlerin önemi vurgulanarak gerçekleştirildi. Toplantıda çeşitli gündem maddeleri görüşüldü ve kararlar alındı.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Mart ayı meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Uğur Kırdar başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Oda'nın Çin'e gerçekleştireceği ziyarete değinerek, ticarette finansal ihtiyaçların yanı sıra planlama, üretim ve satış süreçlerinin önemine dikkat çekti.

Gündem kapsamında KUTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tolga Eskioğlu tarafından Şubat ayı mizanı sunulurken, Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aslan ise yönetim kurulundan intikal eden azami fiyat tarifeleri ile Şubat ayı faaliyet raporunu meclis üyelerine aktardı. Söz konusu tarifelerin; tatlıcılar, güzellik salonları, pastacılar, lokantacılar, kebapçılar, köfteciler, börekçiler-göveçciler, etli pideciler, içecek ve dondurma satışı yapan işletmeler, gözlemeciler ve fast food sektörlerini kapsadığı belirtildi.

Meclis Üyesi Recep Çağdaş tarafından Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu sunulurken, "İçimizden Bir Ses" gündem maddesinde Meclis Üyesi Süleyman Selvi "Ticaretin Vazgeçilmez Rolü" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda ayrıca KUTSO Genel Sekreteri Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil tarafından, oda adına katılım sağlanan toplantı ve temsiller hakkında meclis üyelerine bilgi verildi.

Gündem maddelerinin görüşülerek oylamaya sunulduğu toplantıda ilgili kararlar alınırken, KUTSO Mart ayı meclis toplantısı Meclis Başkan Yardımcısı Uğur Kırdar'ın iyi dilek ve temennileriyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
