Haberler

Kutsal emanetler ve vakıf eserleri sergisi Erzurum'da açılıyor

Kutsal emanetler ve vakıf eserleri sergisi Erzurum'da açılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi", Ramazan ayı boyunca 6 ilde vatandaşlarla buluşacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi", Ramazan ayı boyunca 6 ilde vatandaşlarla buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, kıymetli eserler Erzurum'da da sergilenecek.

Sergi, 20-22 Şubat tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde ziyarete açılacak. Erzurum'da ilk kez düzenlenecek olan sergi, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun şekilde iftar sonrasında saat 23.00'a kadar ziyaret edilebilecek.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada Ramazan ayının esenlik ve güzellikler getirmesini temenni ederek, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile Milli Saraylar Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyon kapsamında çok kıymetli kutsal emanetlerimiz ve vakıf eserlerimiz şehrimizde üç gün süreyle sergilenecektir. Erzurum'da ilk kez açılacak olan sergimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi

Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!