Kutsal emanetler ve vakıf eserleri sergisi Erzurum'da açılıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi", Ramazan ayı boyunca 6 ilde vatandaşlarla buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, kıymetli eserler Erzurum'da da sergilenecek.

Sergi, 20-22 Şubat tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde ziyarete açılacak. Erzurum'da ilk kez düzenlenecek olan sergi, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun şekilde iftar sonrasında saat 23.00'a kadar ziyaret edilebilecek.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada Ramazan ayının esenlik ve güzellikler getirmesini temenni ederek, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile Milli Saraylar Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyon kapsamında çok kıymetli kutsal emanetlerimiz ve vakıf eserlerimiz şehrimizde üç gün süreyle sergilenecektir. Erzurum'da ilk kez açılacak olan sergimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı