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Kütahya'da Adnan Menderes İçin Anma Yürüyüşü Düzenlendi

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Kütahya'da, eski Başbakan Adnan Menderes'in idamının 63'üncü yıldönümünde yoğun katılımlı bir anma yürüyüşü yapıldı. yürüyüş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezinden başlayarak Zafer Meydanı'nda son buldu. Yürüyüş sonrası dua ve Kuran okunarak, Menderes ve arkadaşları anıldı.

Kütahya'da, merhum eski Başbakan ve Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in idamının 63'üncü yıldönümünde yoğun katılımla vefa ve anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı yürüyüş, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezinde başlayıp Zafer Meydanı'nda son buldu. Mehter takımı eşliğinde gerçekleşen atlı kortej yürüyüşünde öğrenciler ellerinde dev Türk bayrağı ve yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüşün sonunda Zafer Meydanı'nda merhum Adnan Menderes ve idam edilen arkadaşları için Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık tarafından dua edildi.

"Şehit Başbakanımıza ve arkadaşlarına Allah rahmet eylesin"

Zafer Meydanı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Rahmetli Şehit Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63'üncü senesinde güzel bir şekilde milletin adamına milletin teveccühünü gösterdiniz. Bu davranışınız milletin gönlünde yer edenlerin uzun zamanlar geçse de o yerlerini en güzel şekilde muhafaza ettiklerini gösteriyor. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun diyorum. Şehit Başbakanımıza ve arkadaşlarına Allah rahmet eylesin. Kuruluşun, kurtuluşun ve demokrasinin şehri Kütahya'dan rahmetler diliyor, mekanları cennet olsun diyoruz. Onlarla birlikte geçmişten bugüne vatan için, millet için, mukaddesat için en değerli varlıkları olan canlarını feda eden tüm şehitlerimize ve vefat etmiş olan gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu an hayatta olan gazilerimize Allah sağlık, sıhhat, uzun ömür versin. Şehitlerimizden bize emanet olan bu güzel vatana en güzel şekilde, hep birlikte sahip çıkacağız. Bir daha o acı hadiseler tekerrür etmesin diye, ülkemize, demokrasimize hep birlikte sahip çıkacağız" diye konuştu.

Yürüyüşün akabinde Ulu Cami'de merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşları için Kuran ve mevlit okundu.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya'da ilk kez böylesine geniş katılımla bir anma programı tertiplendiğini belirterek, Kütahyalılara Adnan Menderes'e sahip çıktıkları için teşekkür etti.

Yürüyüşe AK Parti Kütahya il Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ile çevre illerden gelen milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Milletvekili

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