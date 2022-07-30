Kütahya yerel: Vali Ali Çelik, Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerinde - Haberler

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Kütahya yerel: Vali Ali Çelik, Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerinde

Kütahya yerel: Vali Ali Çelik, Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerinde

Kütahya haberleri... Kütahya Valisi Ali Çelik, Büyük Zafer'in 100. yılı kutlamalarının yapılacağı Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerinde incelemelerde bulundu.

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Kütahya Valisi Ali Çelik, Büyük Zafer'in 100. yılı kutlamalarının yapılacağı Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Çelik, Türk milletinin varoluş destanını yazdığı kurtuluşun şehri Kütahya'da, Büyük Zafer'in 100. yılının büyük bir coşku ve gururla kutlanacağını söyledi.

Vali Ali Çelik'e, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ve ilgili yetkililer eşlik etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dumlupınar Altıntaş Kütahya Yerel Haberler

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