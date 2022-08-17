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Kütahya yerel haberleri | Şaphane'de Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon toplantısı

Kütahya yerel haberleri | Şaphane'de Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon toplantısı

Yerel Haberler

Kütahya yerel haberi: Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon toplantısı Kaymakam Burhanettin Yavaşi Başkanlığında komisyon üyelerinin katılımı ile Kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda, Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde İlçede alınan koruyucu ve destekleyici tedbirlere yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Şaphane Kütahya Çocuk Yerel Haberler

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