Kütahya Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulunda Dünya Engelliler Günü programı gerçekleştirildi.

Programa, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü Orhan Şaybak, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Müdürü Ahmet Hamdi Karamete yaptı. Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. kademe öğrencilerinin yaptığı ponpon gösterisinin ardından Fethi Güzen İşitme Engelliler Okulu öğrencilerinin hazırladığı "Özel Çocuklarız Biz" gösterisi gerçekleştirildi. Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin hazırladığı mesaj içerikli videonun gösterimi sonrasında Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinden Fatih Andıç ve Şaban Akkil'in yazdığı "YSS'de Bir Günüm" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Oyunun ardından müzik öğretmenlerinin şefliğinde öğrenciler tarafından ritim gösterisi gerçekleştirildi. Programın sonunda Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu sergisinin açılışına geçildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun desteği ile Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulunda bu yıl ikincisi düzenlenen Bilim Fuarının açılışı gerçekleştirildi. 10. Dönem Bilim Fuarları çerçevesinde Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Fethi Güzen İşitme Engelliler Ortaokulunun ortak hazırlamış olduğu Bilim Fuarı programa katılanlar tarafından gezildi. Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, sergide yer alan projeleri ve ürünleri ayrı ayrı inceledi. Öğrencilerden bilgi alan Müdür Başyiğit, emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA