Kütahya ve ilçelerine yeni noterlikler kurulacak

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, noterlik hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve yerinden sağlanması amacıyla Kütahya ve ilçelerine yeni noterlikler kurulacağını açıkladı.

Kütahya ve ilçelerde vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini titizlikle takip edip, çözümü noktasında gayretlerini sürdürdüklerini belirten Milletvekili Adil Biçer, "Bu çerçevede noterlik hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve yerinden sağlanması amacıyla Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'un olurlarıyla, Kütahya Merkeze 4'üncü, Tavşanlı ilçemize 4'üncü, Simav ilçemize 2'nci ve Gediz ilçemize 2'nci noterlikler kurulmak üzere faaliyete geçirilecektir. İlimize göstermiş oldukları ilgi ve desteklerinden dolayı Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a teşekkür ediyor, ilimize, ilçelerimize ve kıymetli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA