Haberler

Tebrik ziyaretinde bölgesel iş birliği imkânları ve ortak projeler ele alındı

Tebrik ziyaretinde bölgesel iş birliği imkânları ve ortak projeler ele alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Valisi Musa Işın, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı ziyaret ederek iki il arasında bölgesel iş birliği imkanları ve ortak projeler hakkında görüştü.

Kütahya Valisi Musa Işın'ın Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı ziyaretinde, bölgesel iş birliği imkanları ve ortak projeler ele alındı.

Ziyaret kapsamında Vali Musa Işın, Eskişehir Valiliği Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Valilik makamına geçti. Gerçekleştirilen görüşmede, iki il arasında yürütülen çalışmalar, kamu hizmetlerinin etkinliği, bölgesel iş birliği imkanları ve ortak projeler ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir Valisi Sayın Dr. Erdinç Yılmaz, nazik ziyaretleri dolayısıyla Vali Musa Işın'a teşekkür etti.

Vali Musa Işın ise misafirperverliklerinden dolayı Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı

Akılalmaz görüntü! Uçağı karıştıran hareketi intikam için yapmış
Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı

Netanyahu kirli planını açıkladı! Resmen Türk askerini hedef aldı
BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz

BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz
Fenerbahçe'de En-Nesyri krizi

Yok artık En-Nesyri! İstediği şey krize neden oldu
Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı

Akılalmaz görüntü! Uçağı karıştıran hareketi intikam için yapmış
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

Futbol dünyası yasta! Korkunç kazada 7 kişi öldü
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı

Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı