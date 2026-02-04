Haberler

Vali Musa Işın, UCİM Kütahya heyetini kabul etti

Vali Musa Işın, UCİM Kütahya heyetini kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Valisi Musa Işın, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Kütahya heyetini kabul ederek, çocuk istismarıyla mücadele konusunda yapılan çalışmaları ve kurumlar arası iş birliği imkanlarını ele aldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Kütahya heyetini Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen kabulde, çocukların korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, eğitim ve farkındalık faaliyetleri ile kurumlar arası iş birliği imkanları ele alındı. Vali Musa Işın, çocuk istismarıyla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, bu alanda yürütülen çalışmalara önem verdiklerini ifade etti.

Toplantıya, UCİM Kütahya İl Koordinatörü Elif Sülün, Eğitim Koordinatörü Çiğdem Şimşek, Hukuk Koordinatörü Av. Halime Yekdeş, Proje Koordinatörü Uğur Böcek ile Rehberlik ve Rehabilitasyon Koordinatörü Harun Doğan katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak

ABD, İran'ın talebini kabul etti! Trump'tan jet açıklama
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Su seviyesi 2 metre yükseldi, piknik masaları akıntıya kapıldı

Önüne kattığını sürükledi, manzarayı gören mest oldu