Kütahya Valisi Musa Işın, Özel Eğitim Öğrencileri ile Bir Araya Geldi
Kütahya Valisi Musa Işın, özel eğitim öğrencileri ile emniyet mensuplarını Valilik makamında kabul etti. Öğrencilerin hazırladığı el emeği eserleri inceleyen Vali Işın, sosyal farkındalık etkinlikleri hakkında bilgi aldı ve projeleri destekleyeceklerini vurguladı.

Kütahya Valisi Musa Işın, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Mehtap Kınalıbaş, Müdür Yardımcısı Ali Asan, özel eğitim öğrencileri ve emniyet mensuplarını Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, özel eğitim öğrencilerinin hazırladığı el emeği çalışmalar Vali Işın'a hediye edildi. Öğrenciler, sosyal farkındalık etkinlikleri ile polis teşkilatıyla yürüttükleri ortak projeler hakkında da bilgi paylaştı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Musa Işın, öğrencilerle yakından ilgilenerek onların hazırladığı kuş evlerini inceledi.

Vali Işın, öğrencilerin emek ve gayretlerine teşekkür etti. Işın, "Bu güzel eserler, sevginin ve emeğin birleştiğinde neler başarılabileceğini gösteriyor. Hepinizi gönülden kutluyorum" dedi. Işın, özel öğrencilerin toplumsal hayata katılımını destekleyen projelerin her zaman yanında olduklarını belirterek, benzer etkinliklerin artırılmasının önemine dikkat çekti. - KÜTAHYA

