Kütahya Valisi Musa Işın, Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Kütahya Valisi Musa Işın, Sevgi Yolu'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, onların taleplerini dinledi ve gençlerle ile çocuklarla ilgilendi. Vali Işın, vatandaşların her zaman kapısının açık olduğunu belirtti.

Kütahya Valisi Musa Işın, Sevgi Yolu'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Vali Işın, talepleri dinledi.

Özellikle gençlerle görüşerek onların düşüncelerini ve beklentilerini öğrenen Vali Işın, çocuklarla da yakından ilgilendi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Her zaman sahada olduklarını vurgulayan Vali Musa Işın, "Kapımız da gönlümüz de hemşehrilerimize daima açıktır. Vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan kendilerinden dinlemek bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Esnaf ve vatandaşlar ise kendilerine gösterdiği ilgi ve samimiyetinden dolayı Vali Işın'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
