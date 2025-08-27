Kütahya Valisi Musa Işın, Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Kütahya Valisi Musa Işın, Sevgi Yolu'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Vali Işın, talepleri dinledi.

Özellikle gençlerle görüşerek onların düşüncelerini ve beklentilerini öğrenen Vali Işın, çocuklarla da yakından ilgilendi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Her zaman sahada olduklarını vurgulayan Vali Musa Işın, "Kapımız da gönlümüz de hemşehrilerimize daima açıktır. Vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan kendilerinden dinlemek bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Esnaf ve vatandaşlar ise kendilerine gösterdiği ilgi ve samimiyetinden dolayı Vali Işın'a teşekkür etti. - KÜTAHYA